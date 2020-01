Macht die Grenzen dicht!

Auch im Jahre 2020 werden aufgrund diverser Ereignisse wieder Menschen auf dem Weg nach Europa sterben. Ob Klimawandel, Kriege oder wirtschaftliche Pull-Faktoren – die Motivationen sind unterschiedlich, das Ergebnis fast immer gleich: Menschen ertrinken im Mittelmeer oder verenden auf den Landrouten noch bevor sie ihr Ziel erreichen können. Angetrieben von einer falschen Hoffnung, welche von linken und liberalen Ideologen geschürt wird. Die einen missbrauchen die Migranten für ihre antieuropäische und antinationale Agenda, die andere benötigen den großen Austausch für ihre dem Wachstumsdogma unterliegende Wirtschaft. Beiden ist eines gemein: Es geht ihnen nicht um Menschenleben, nicht um Frieden oder gar Freiheit. Einzig ihre eigenen politischen Ziele zählen. Es ist weder nachhaltig noch im Sinne einer globalen Strategie alle Probleme der Welt in unserer vergleichsweise kleinen Nation lösen zu wollen.

Wir als Junge Nationalisten hingegen wissen, dass die falschen Versprechen jährlich tausende Menschen in das Unglück stürzen und prangern die Hintermänner an. Die einzig humane Lösung ist die Schließung der Grenzen, die Zurückweisung aller Illegalen und vor allem eine entschiedene Politik gegen die Schlepper an den Grenzen und die Schlepperhelfer aus dem Inland. Wir fordern rechtliche Konsequenzen für all diejenigen, die unter dem Deckmantel eines vermeidlichen Humanismus den Tod anderer Menschen fördern. Entzieht den Schlepper-NGOs die Finanzierungen, die Konten und die Schiffe! Denn Grenzen retten Leben!