DDR-Demokratie 2020 – der Fall Thüringen

Der Rechtsruck durch Deutschland und Europa läuft. 2020 beginnt gut und das Parteienkartell hat seinen ersten großen Dämpfer bekommen. In Thüringen wurden alle etablierten Parteien gedemütigt oder erfolgreich gegeneinander ausgespielt. Der linke Mainstream in den Pressehäusern schäumt vor Wut. Alle Schlagzeilen sind voll. Grüne, SPD und Linke geben sich entsetzt. CDU und FDP geben sich kriecherisch demütig. Während die ersten Bauernopfer bereits das Feld und ihre Posten räumen müssen, erklärt die Vorsitzende des Staatrates…ähhh die Bundeskanzlerin, dass dieses „falsche“ Wahlergebnis rückgängig gemacht werden müsse und so ein Ergebnis unverzeihlich sei.