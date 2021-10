Dortmund: Abschied von Siegfried Borchardt

Nordrhein-Westfalen: Am vergangenen Sonntag verstarb völlig unerwartet der bekannte Nationalist und Kämpfer für Deutschland Siegfried “Siggi” Borchardt.

Um ihn zu ehren und in Würde seiner zu gedenken fand am Sonnabend den 09. Oktober ein Gedenkmarsch in der Ruhrmetropole Dortmund statt.

Dem Ruf der Dortmunder Aktivisten folgten gut 600 Nationalisten aus dem Bundesgebiet und dem europäischen Ausland. Auch Aktivisten des JN Stützpunktes Anhaltiner Land fanden sich unter anderem dort ein.

Der Schweigemarsch führte vom Dortmunder Hauptbahnhof zum letzten Wohnhaus von Siggi.

Während sich die Teilnehmer des Gedenkmarsches würdevoll verhielten und sich nicht provozieren ließen zeigte der antideutsche Pöbel am Straßenrand mal wieder sein hässliches Gesicht. Er überschüttete den Toten mit Häme und Spott.

An seinem Wohnhaus fand noch einen Gedenkkundgebung statt. Dabei wurden zahlreiche Kränze, Blumen und Kerzen niedergelegt.

Der bekannte Aktivist Thorsten Heise hielt die Totenehrung ab. Er rief den Verstorbenen zurück in die Reihen der Anwesenden und aus hunderten Kehlen erschallte ein lautes: “HIER!”.

Siegfried Borchardt, seine Leistungen und Kämpfe für Deutschland werden nie vergessen werden.

Du bleibst für immer in unseren Herzen!

Siegfried Borchardt? – HIER!!!