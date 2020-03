Erfolgreicher JN Aktions- und Schulungstag in Berlin

Darum diese Grundpfeiler umzusetzen ging es auch am vergangenen Sonnabend, an dem schon in den frühen Morgenstunden eine Rechtsschulung mit dem bekannten Aktivisten Sebastian Schmidtke in Berlin angesetzt war. Denn in einer Zeit, wo sich das Recht teilweise täglich ändert und von der Legislative, Judikative und Exekutive bis ins Grenzenlose gebeugt wird, sind Rechtsschulungen das A und O für jeden politischen Aktivisten.