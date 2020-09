Gemeinschaftstag Süd

Zu den gemeinschaftlichen Höhepunkten zählt für viele JN-Aktivisten jedes Mal der bundesweite

Gemeinschaftstag der JN. Neben der Kameradschaftlichkeit, die täglich regional in Stützpunkten

gelebt wird, kommen zu dieser Pflichtveranstaltung Mitglieder aus der gesamten Republik. Um sich

mit der Länge der Fahrtwege abzuwechseln, rotiert der Veranstaltungsort mit jedem Treffen. Dieses

Mal fand er im Süden Deutschlands statt.

Es folgt ein Erlebnisbericht eines jungen Kameraden, welcher kürzlich zum Vollmitglied vereidigt

wurde.

Am 29. August 2020 fand ein weiteres Mal unser Gemeinschaftstag im Süden Deutschlands statt. Ein

Tag von dem wir wissen, dass wir gestärkt aus ihm herausgehen werden. Die meisten Kameraden

kamen bereits Freitag und blieben bis Sonntag.

Wir hatten es uns alle wieder herbeigesehnt, zusammen zukommen, was uns leider aufgrund der

aktuellen Lage in den letzten Monaten nicht vergönnt war. Aber am Sonnabend war es endlich

wieder soweit. Wie immer begann der Tag um 7:00 Uhr mit Frühsport. Es war schon in unser aller

Köpfe, denn es gibt keinen Gemeinschaftstag ohne Frühsport. So waren wir direkt ordentlich wach

und bereit für alles, was auf uns zukommen mag. Danach direkt das wohlverdiente Frühstück,

gemeinsam zu Tisch.

Bei der Morgenfeier mit Wimpel, weißem Hemd und Gesang wurde uns kurz der komplette

Tagesablauf geschildert. Es ging weiter mit einer Schulung über Sozialismus und seinen

geschichtlichen Einfluss, also wie der Begriff entstand und welche Personen und Gruppierungen ihn

auf unterschiedliche Arten und Weisen benutzten. Hierauf folgte eine angeregte Diskussionsrunde.

Nach der Schulung ging es zum Wandern. Insgesamt bewältigten wir 20 Kilometer durch die

heimischen Felder und Wälder. Beim gemeinsamen Wandern und Singen kann man immer wieder

aufs Neue erkennen, dass der starke Bund zwischen uns zusammenhalten wird, egal was kommt.

Selbst wenn der Weg manchmal schwerfällt, ist durch das gemeinsame Lachen mit den Kameraden

immer wieder neue Kraft zu schöpfen. Es ist ein wichtiger Teil einer Gemeinschaft, zusammen Lachen

zu können, auch wenn die Zeiten nicht zum Lachen sind. Denn nähme man uns den Spaß am

Widerstand, so würden wir uns nicht beim Zusammensein so köstlich amüsieren können. Wir sehen

immer wieder den Unterschied zwischen uns und jenen, die nur an ihr eigenes Wohl denken. Wir

unterstützen uns und achten auf unseren Nächsten.

Am Mittag kamen wir an einer alten Burgruine an, in der wir zu Mittag aßen. Nach einer kurzen

Pause ging es wieder los. Erst durch ein kleines Wäldchen, in dem wir eine Lichtung vorfanden. Auf

dieser Lichtung war es Zeit, unsere Fähigkeiten und unseren Geist zu trainieren. Denn geplant war ein

Demotraining. Zunächst sprachen wir gemeinsam darüber, was verschiedene Gründe sein können, an

einer Demonstration teilzunehmen oder sogar selbst eine zu organisieren. Sei es, weil man seine

Meinung auf die Straße tragen will, sich zu einem bestimmten Thema oder Vorfall äußern will oder

um seine Organisation und ihre Stärke zu präsentieren. In jedem Fall jedoch sollte dem politischen

Aktivisten die gute Vor- und Nachbereitung jeder Aktion in Fleisch und Blut übergehen. Wir haben

uns jedoch auch auf den Ernstfall vorbereitet, denn es ist wichtig zu wissen, was auf einen

zukommen kann und welche Maßnahmen man ergreifen muss, damit eine Situation uns nicht aus

den Händen gleitet, beispielsweise durch polizeiliche Maßnahmen, die eine Demonstration vorzeitig

beenden sollen.

Der Weg wurde immer länger, die Beine und der Rucksack wurden immer schwerer. Auf dem Weg

kam uns jedoch noch ein Hindernis entgegen: ein steiler Abhang. Mit nasser, rutschiger Erde und

losen Steinen unter den Füßen, Dornen und Brennnesseln an den Seiten, fiel der Abstieg nicht leicht.

Doch es ist immer wieder ein gutes Gefühl, eine Herausforderung gemeinschaftlich gemeistert zu

haben. Und gleichzeitig haben wir so den verbleibenden Weg abgekürzt. Nachdem wir den halben

Tag fort waren, kamen wir wieder bei unserer Unterkunft an.

Eine Stunde hatten wir, um uns frisch zu machen und uns für die Feierstunde anzukleiden. Da blieb

genug Zeit für allerlei Gespräche. Danach erstmal Abendessen.

Dann der Höhepunkt des Tages. Mit brennenden Fackeln versammelten wir uns im Kreis. Es war Zeit,

die Anwärter, die ihre Probezeit und Test bestanden hatten, als Vollmitglieder aufzunehmen. Im

Fackelschein schworen sie den Eid auf Deutschland und auf die Bewegung, bevor wir sie mit offenen

Armen im Kreis unserer Gemeinschaft begrüßten.

Den Rest des Abends genossen wir noch in gemeinsamer Runde, sangen Lieder und feierten unsere

Gemeinschaft bis zu später Stunde.

Wenn auch Du nach einer wahren Gemeinschaft, einem Bund von Aktivisten suchst, dann komm zu

uns. Wir heißen jeden Anständigen willkommen, der wahrhaft gewillt ist, sich für unser Land

einzusetzen. Denn in der JN ist nicht Platz für jeden, aber jeder kann seinen Platz in der JN finden.

JN voran!