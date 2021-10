Herbstfest in Mittelsachsen

Eine absolute Anonymisierung als Ergebnis absoluter Individualisierung, die dazu führt, dass eine ganze Generation heute Freiheit nur noch als Rausch versteht.

Eine tiefergehende Rückkopplung zu unserer Natur, unserer Art und dem, was uns ausmacht, findet so nicht statt und wird von der Politik nicht gefördert.

Umso wichtiger die Erkenntnis als Nationalisten und nationalistische Jugendorganisation dass die gelebte Gemeinschaft grundlegend für geistige Gesundheit, insbesondere der Jugend ist.

In Mittelsachsen lebt man die Gemeinschaft und deshalb kamen organisationsübergreifend viele Familien zusammen und verbrachten ein paar schöne Stunden in der Volksgemeinschaft!

Wir denken dran, o Bauersmann,

Was alles du für uns getan,

Wie du gepflügt, gesät, bestellt

Von früh bis spät dein Ackerfeld.

Wir denken dran, o Bauersmann,

Wie dir der Schweiß in Strömen rann,

Wie du in mancher Wetternacht

Voll Sorge an dein Korn gedacht.

Wir denken dran, o Bauersmann,

Hier in den Städten, Frau und Mann,

Da deine Not auch unsre Not,

Fahr ein fürs Volk das täglich Brot.