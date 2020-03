Ihr Sparzwang kostet unser Geld und Leben!

Nun ist es soweit! Der Ausbruch des Corona-Virus zeigt der deutschen Wirtschaft ihre Grenzen auf und beweist eindeutig, warum der Kapitalismus – mitsamt seiner Globalisierung -, in dem wir leben, nur in guten Zeiten funktioniert; jedoch im Krisenfall den Großteil der Bevölkerung im Stich lässt.

Anstatt, dass in Zeiten des Wohlstands darauf gesetzt wurde, ein stabiles und krisensicheres Gesundheitssystem zu etablieren, wurden Krankenhäuser privatisiert oder teilweise bis zur Schließung finanziell und personell kaputt gespart.

Zugleich werden immer mehr Stimmen laut, die besagen, der Staat hätte mehr Anreize schaffen müssen, um Jugendliche in Pflege- und andere Gesundheitsberufe zu locken.

Dadurch wäre nun das Problem nicht vorhanden, dass viele der helfenden Kräfte, durch einen massiven Überschuss an Überstunden mit psychischen und physischen Problemen zu kämpfen hätten.

Doch nicht nur das Gesundheitswesen gerät in diesen Tagen an seine Grenzen

So warnt unter anderem der Deutsche Bauernverband vor Ernteausfällen, da ein Großteil der Erntehelfer ausfallen wird, welche jedes Jahr aus Osteuropa anreisten und die durch die ergriffene viruseinschränkende Grenzschließung diese nicht mehr passieren können.

