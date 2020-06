Interessenten-Treffen in Sachsen Anhalt

Sachsen Anhalt: Vergangenen Sonnabend fand eines unserer ersten Stützpunkt-Treffen seit den “Corona-Maßnahmen” statt.

Auf der Tagesordnung stand sowohl die Vorstellung unserer Organisation, als auch ein theoretischer Schulungsteil zum Thema “politische Grundbegriffe unserer Weltanschauung” für die bereits bestehenden Mitglieder.

Nachdem man den Schulungsteil absolviert hatte, wurde noch in der Gemeinschaft gegrillt und man ließ den Abend gemütlich ausklingen. Neben neuen Sympathisanten fanden sich auch neue Anwärter für die größte nationale Jugendorganisation Deutschlands ein.

Somit wächst die JN im Anhaltiner Land weiter und baut ihre Strukturen weiter aus.

Mit einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl traten die Aktivisten dann am späten Abend wieder die Heimreise in ihre jeweiligen Städte an.

JN voran!