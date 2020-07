Kulturausflug zur Festung Königstein und gemeinschaftliche JN Sommersonnenwendfeier

Den Anfang machte ein frühmorgendlicher Besuch in der alten sächsischen Festung Königstein im Elbsandsteingebirge.

Steht man erst selbst auf den Zinnen der nie eingenommenen Festung, kann man sich nur ansatzweise vorstellen, wie Könige und Kaiser der deutschen und europäischen Geschichte sich bei ihren Eroberungsfeldzügen an ihr die Zähne ausbissen und vorbei ziehen mussten, während die Festungsmauern und Anlagen, über die Jahrhunderte immer wieder ausgebaut und verbessert, stets Schutz boten.

Wer sich wie wir als JN Aktivisten für deutsche Geschichte interessiert, kommt kaum an einer der größten europäischen Bergfestungen wie der Festung Königstein vorbei.

