Politische Grundbegriffe-Schulung in Sachsen

Sachsen: Durch den Zuwachs und das gesteigerte Interesse von deutschen Jugendlichen an unserer Jugendbewegung kommen wir nicht umhin auch immer mal wieder den politischen Nachwuchs zu schulen und ihnen bestimmte Begrifflichkeiten und politische Zusammenhänge näher zu erläutern, die entweder durch die Schule und die etablierten Politiker verschwiegen, negativ umgedeutet oder bewusst falsch verwendet werden.

Daher wurden am vergangenem Wochenende zwei Dutzend Anwärter der Jungen Nationalisten aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt nach Riesa gesandt um sich vom Bundesschulungsleiter der Jungen Nationalisten über verschiedenste Themen weiterbilden zu lassen, unter anderem über die Unterschiede zwischen Begrifflichkeiten wie Volk und Bevölkerung, Staat und Nation oder auch über die Entwicklung der Völker in Europa.

In der interaktiven Schulung wurden außerdem Wörter wie Nationalismus, Sozialismus, Liberalismus und viele mehr auseinandergenommen und deren Bedeutung für unsere Bewegung als auch unsere Weltanschauung thematisiert.

Nach der mehrstündigen Schulung ging es außerdem zum Gemeinschaftspart über denn am gleichen Tag organisierte die NPD Sachsen zusammen mit der sächsischen JN das alljährliche Sommerfest mit politischen Reden, nationalen Liedermachern, Info- als auch Materialständen zu den verschiedensten Themenschwerpunkten.

So wurde auch nach der Schulung noch bis in den tiefen Abend zusammen gesessen, miteinander debattiert, diskutiert, gesungen und so manche schöne Stunde verbracht, welche länderübergreifend noch weiter die Jungen Nationalisten zusammenschweißen wird!

Bildung – Aktivismus – Gemeinschaft. Diese drei Bereiche sind die Grundpfeiler unserer Jugendbewegung und alle Bereiche wurden an diesem Wochenende mit Leben erfüllt, die verschiedensten Fragen der Anwärter konnten beantwortet werden, Wissen vertieft und Kontakte unter den verschiedenen Bundesländern intensiviert werden.

Wir freuen uns schon auf die nächsten Schulungen, sowie das gesteigerte Interesse der deutschen Jugend an unserer politischen Arbeit als auch an den von uns gebotenen Bildungsmöglichkeiten.

Das erworbene Wissen wird ihnen im Kampf um Deutschland und die Deutungshoheit von verschiedensten Begriffen nützen.