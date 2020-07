Pommern: Auf den Spuren unserer Vorfahren

Im Rahmen eines Kulturausflugs unter befreundeten Mitgliedern der JN aus Berlin und Usedom, besichtigten wir unter anderem mehrere preußische Festungen in Swinemünde.

Im Rahmen eines Kulturausflugs unter befreundeten Mitgliedern der JN aus Berlin und Usedom, besichtigten wir unter anderem mehrere preußische Festungen in Swinemünde.

Die beiden Festungsanlagen Swinemünde sind ursprünglich preußisches Festungswerk an der Mündung der Swine zur Ostsee, das den Seeweg aus der Oder und der Swine in die Ostsee schützen sollte.

Die beiden Festungsanlagen Swinemünde sind ursprünglich preußisches Festungswerk an der Mündung der Swine zur Ostsee, das den Seeweg aus der Oder und der Swine in die Ostsee schützen sollte.

Das Fort Engelsburg sowie Fort Zachodni (auch Westbatterie oder Westfort genannt) werden in sogenannte Werke I-IV unterschieden und können auf eine weitreichende und bewegte Vergangenheit zurückblicken.

Das Fort Engelsburg sowie Fort Zachodni (auch Westbatterie oder Westfort genannt) werden in sogenannte Werke I-IV unterschieden und können auf eine weitreichende und bewegte Vergangenheit zurückblicken.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Festungen zur Absicherung der See und zur Fliegerabwehr umfassend genutzt.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Festungen zur Absicherung der See und zur Fliegerabwehr umfassend genutzt.

Außerdem wurde auf der “Engelsburg” ein Radarturm aufgestockt und am westlichen Ende des “Werkes IV” entstand 1941 ein Betonbunker als Beobachtungs- und Befehlsstand.

Außerdem wurde auf der “Engelsburg” ein Radarturm aufgestockt und am westlichen Ende des “Werkes IV” entstand 1941 ein Betonbunker als Beobachtungs- und Befehlsstand.

So flogen am 12. März 1945 200 Bomber der 8th Air Force einen Angriff auf die zu dieser Zeit mit Flüchtlingen überfüllte Stadt.

So flogen am 12. März 1945 200 Bomber der 8th Air Force einen Angriff auf die zu dieser Zeit mit Flüchtlingen überfüllte Stadt.

Laut staatlichen Quellen wird in gewohnter Manier die Opferzahl auf 4.000 Tote heruntergerechnet.

Laut staatlichen Quellen wird in gewohnter Manier die Opferzahl auf 4.000 Tote heruntergerechnet.

Die meisten der Toten wurden auf dem nahe gelegenen Golm, der höchsten Erhebung auf der Insel Usedom, in Massengräbern beigesetzt.

Die meisten der Toten wurden auf dem nahe gelegenen Golm, der höchsten Erhebung auf der Insel Usedom, in Massengräbern beigesetzt.