Sachsen Anhalt: Gemeinschaftstreffen zu den Ostertagen

Am Wochenende trafen sich Mitglieder der JN im Anhaltiner Land mit freien Kräften der Region zu einem Gemeinschaftsabend.

Man traf sich bereits am frühen Nachmittag in der Gemeinschaft, um gemeinsam zu kochen. Nach einem reichhaltigen Abendessen ging es zu Beginn der Dunkelheit zum Feuerkreis, und es wurde Aufstellung bezogen.

Fackeln wurden entzündet und ein Vertreter der JN eröffnete die Feierstunde. Nach ein paar Worten wurde ein Ostergedicht vorgetragen, und im Anschluss konnte jeder der Anwesenden noch ein paar Worte im Schein des Feuers äußern, bezüglich seiner Wünsche für das Frühlingserwachen.

Danach setzte sich noch ein Musiker an das Feuer und gab seine Musikstücke zum Besten.

So ließ man den Abend gemeinschaftlich am Feuer ausklingen.

Gerade in Zeiten von irrsinnigen Verboten und Verhaltensregeln ist es wichtig, die Gemeinschaft nach innen zu stärken!