Spende von Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel erhalten – bedürftige Deutsche melden sich bei der JN!

Unter anderem auch in Prenzlauer Berg, wo ein Ortsansässiger sich heute ein Herz fasste und von der gelebten Volksgemeinschaft so fasziniert war, dass er uns in dieser Woche eine große Menge an Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel spendete, um die Nachbarschaftshilfe der Jungen Nationalisten in dieser Corona-Krise zu fördern.