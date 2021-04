Unser Dreiklang

Um den Anspruch einer wegweisenden politischen Jugendorganisation zu erfüllen, ist eine ganzheitliche Strategie notwendig, die einen realistischen Weg zu gesellschaftlichen Umwälzung aufzeigt. Deshalb gibt es bei uns den Dreiklang aus Gemeinschaft, Bildung und Aktivismus.

So vielseitig wie unsere Jugendorganisation an Aktivsten ist – ob Macher oder Denker, ob politisch unerfahren oder schon seit einigen Jahren dabei – so vielseitig sind auch die jeweiligen Interessen! Somit können wir ohne unglaubwürdiges Verbiegen die einzelnen Säulen unseres Dreiklangs für die gesamte Bewegung anleiten.

Unsere Aktivisten sind in Stützpunkte aufgeteilt und jeder Stützpunkt hat sein Augenmerk auf verschiedene Aspekte des politischen Lebens. Natürlich wird von jedem erwartet, alle Bereiche abzudecken, aber überall gibt es unterschiedliche Schwerpunkte.

Einige Stützpunkte und Aktivisten konzentrieren sich auf den Geist und die damit einhergehende Bildung. Es werden Schulungen gehalten oder Lesezirkel eingerichtet, in denen man politische Schriften liest und bespricht.

Andere wiederum stärken eher den Körper, um im Kampf mit dem politischen Gegner nicht zu unterliegen und sich allgemein fit zu halten. Was jedoch nicht bedeutet, dass sie sich nicht, ganz im Sinne unseres Dreiklangs, politisch bilden und fortbilden.

Weitere Stützpunkte setzen ihr Zeichen im Aktivismus: Organisieren Demonstrationen und Kundgebungen oder starten Flugblätter-/Bannerkampagnen, die bundesweit fortgeführt werden.

Alle jedoch vereint die Gemeinschaft.

Ein starkes Band bestehend aus politischen Kameraden und Freunden.

Eine Gemeinschaft abseits des Systems, in welcher man sich wohl fühlt.

Nichts vereint unsere verschiedenen Aktivisten so sehr wie Gemeinschaftstage, Zeltlager oder Wanderungen!

Der Dreiklang unserer Jugendorganisation ist einmalig und verbindet somit die verschiedenen Interessen unserer Aktivisten.

Du bist neugierig geworden oder möchtest dich uns anschließen?

Dann melde dich bei uns und reih’ dich ein in die größte nationale Jugendorganisation Deutschlands!

JN voran!