Wanderung in und um Berlin im Februar

Nicht nur Schulungen und Aktivismus auf der Straße zeichnen uns als politische Jugendorganisation aus, sondern auch, dass die Natur und unsere Heimat ein elementarer Bestandteil unserer Weltanschauung bilden.

Aus diesem Grunde wollen wir am 8. Februar eine Wanderung durch einen beschaulichen Teil von Großberlin an interessierte Personen anbieten, die wie wir auch einmal den Alltagsstress hinter sich lassen wollen und mit Gleichgesinnten in Gemeinschaft und interessanten Gesprächen aus dem Großstadttrubel ausbrechen möchten.

Berlin ist mehr als nur Problemhauptstadt, Hektik und Alltagsstress!

Falls ihr Interesse an einer gemeinsamen Wanderung habt meldet euch bei eurem JN Ansprechpartner im Bezirk oder über die angegeben Kontaktdaten und erlebt mit uns gemeinsam die Schönheit der Natur, die es auch in Berlin noch zuhauf gibt.

Und obwohl es im Wald kein Internet geben wird, so gibt es dort eine viel stärkere Verbindung, die sich zu unserer Heimatstadt aufbaut und uns zeitgleich zeigt, dass es sich lohnt um unsere Heimat zu ringen und zu kämpfen!