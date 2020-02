Pommern: Die Versenkung der “Wilhelm Gustloff” unvergessen

Am 30.01. jährte sich der Tag an dem das sowjetische U-Boot S13 das deutsche Lazarettschiff “Wilhelm Gustloff” versenkte bereits zum 75. mal.

Doch auch hier war ihr Leid noch nicht zu Ende als am 12. März 1945 ein alliiertes Bombengeschwader über 90% der einst prächtigen Hafenstadt zerstörte und mehr als 20.000 Menschen in den Bombentod schickte.

